Incidente al bivio per il ponte di Tuna, auto finisce nel campo

Sembra essere una mancata precedenza la causa dell’incidente avvenuto alle 7 e 30 di mattina del 9 giugno, lungo la provinciale di Gossolengo (Piacenza) all’altezza del bivio per il ponte di Tuna, in direzione di Gazzola.

Ad entrare violentemente in contatto, una Toyota Rav4 e una Citroën. Quest’ultima ha finito la sua corsa nel campo a lato della carreggiata, dopo essersi ribaltata più volte. Per fortuna solo una persona è rimasta leggermente ferita. Sul posto i soccorsi con la Pubblica Assistenza Sant’Agata e l’auto infermieristica del 118, insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.