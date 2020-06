Incidente tra due auto poco prima delle 7 della mattina del 23 giugno sulla Strada Farnesiana a Piacenza.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della PolStrada di Piacenza, una Volkswagen Passat e un Suv si sono scontrati all’uscita della bretella della tangenziale sud, all’imbocco con Strada Farnesiana. Ad avere la peggio la donna alla guida del Suv, che nell’impatto si è ribaltato finendo ruote all’aria: è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza.

Sul posto per i soccorsi anche i sanitari del 118, intervenuti con l’auto infermieristica, e una squadra dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo e messo in sicurezza il teatro dell’incidente. Fortunatamente le condizioni della signora ferita non desterebbero preoccupazione.