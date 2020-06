Incidente in via Farnesiana, non ce l’ha fatta l’anziano travolto in bicicletta

Non ce l’ha fatta l’anziano rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Farnesiana a Piacenza: l’uomo è purtroppo deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.

Il fatto era accaduto poco dopo le 19: secondo una prima ricostruzione, la vittima, in sella alla propria bicicletta, stava attraversando la strada quando era stata travolta da un suv condotto da una donna. Le condizioni dell’anziano, che dopo l’impatto sarebbe strato trascinato per alcuni metri, erano subito apparse molto gravi: soccorso dai sanitari, era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante il prodigarsi dei sanitari è deceduto a causa dei traumi riportati.

Ai carabinieri del nucleo radiomobile di Piacenza il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.