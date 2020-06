Incidente in viale del Commercio, 3 feriti

Incidente all’incrocio tra viale del Commercio e via Orsi a Piacenza, poco dopo le 11 di lunedì 8 giugno.

Per cause in corso l’accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, una Mercedes C220 CdI familiare e una Jeep Renegade 4×4 ci sono scontrate violentemente. Sul posto i soccorsi sanitari con l’auto infermieristica del 118 e le ambulanze della Pubblica Croce Bianca di Piacenza e della Pubblica Assistenza San Giorgio. Il bilancio è di tre feriti, trasportati in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Più gravi le ferite riportate da una ragazza, a bordo della Jeep, mentre i guidatori rispettivamente della Jeep e della Mercedes hanno riportato lesioni meno gravi.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. La strada è rimasta interrotta per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e fino alla rimozione dei veicoli incidentati.