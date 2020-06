Nell’ambito dell’attività di manutenzione ordinaria del verde cittadino, sono iniziati questa mattina dal Pubblico Passeggio a Piacenza gli interventi di rimonda del secco delle alberature, un primo passo di un piano di manutenzione che interesserà solo nei prossimi giorni circa 600 piante.

Oltre che su 296 alberi del Pubblico Passeggio – fa sapere il Comune – , sono in previsione interventi in Via Alberici (12 alberi), Via Palmerio (40), Viale Sant’Ambrogio (50), Via Abbondanza (25), giardino di Via Santa Franca (30), area esterna del Palazzetto dello Sport di Via Alberici (40), Via Macellari (50), Via Labò (30), Via delle Teresiane (3), Asilo Nido di Via Penitenti (12) e Asilo Nido di Via Macellari (5). Condizioni atmosferiche permettendo, il cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione di queste prima fase di interventi entro il mese di giugno.

Foto 2 di 2



“La rimonda del secco è un’attività fondamentale che permette di migliorare la sicurezza delle alberature, a tutela dell’incolumità dei cittadini, oltre che un deciso miglioramento del decoro urbano – commenta l’Assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – Stiamo intervenendo con particolare attenzione su tutto il patrimonio arboreo cittadino, anche andando a risolvere condizioni pregresse di scarsa o nulla manutenzione”.