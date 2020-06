Inizio di settimana decisamente instabile sul fronte meteo, tra nuvole e pioggia.

Lunedì 8 giugno sono attese precipitazioni per tutto l’arco della giornata, che potranno assumere carattere temporalesco sui rilievi, in esaurimento nel corso della serata. Tante nubi anche martedì 9 giugno, con la possibilità di nuove piogge in particolare nelle ore pomeridiane. In pianura le temperature saranno comprese tra i 15 e i 24 gradi.

La settimana – fa sapere Arpae – continuerà con tempo perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso associato a precipitazioni sparse. Temperature massime in lieve graduale aumento, pressochè stazionarie, invece, le minime.