Sei minuti per raccontare la “straordinaria” quotidianità dei mesi di lotta al coronavirus.

Così infermieri, medici e professionisti dell’Utir (Unità terapia intensiva respiratoria) di Castel San Giovanni hanno voluto condividere – attraverso un video pubblicato sul profilo facebook dell’Azienda Usl di Piacenza – i ricordi dei mesi di lavoro trascorsi insieme durante l’emergenza.

Dietro le tute protettive e le mascherine, ciò che traspare dal breve filmato è la capacità di tutti gli operatori sanitari di fare squadra per sconfiggere un nemico terribile e sconosciuto, nonché la voglia – nonostante la stanchezza – di non perdere mai il sorriso. Fino al capitolo finale, che sancisce la fine dell’emergenza, celebrato con una foto di gruppo in cui il personale dell’Utir regge una lavagnetta con la scritta “The end”.