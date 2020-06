Internet al centro del mondo: quali sono le attività che si preferisce fare online?

Internet è una realtà fondamentale per la nostra società. E non solo per quanto riguarda il mondo lavorativo, visto che la rete ha introdotto importantissime novità in questo campo, ma anche per molte altre attività che fanno parte della nostra vita quotidiana. Andiamo a vedere insieme alcuni esempi:

Gioco online ed E-sport – ll gioco online, negli ultimi anni, ha riscosso un enorme successo proprio grazie alla diffusione della rete. Sempre più utenti, infatti, si sono avvicinati a questo genere di attività, non solo per i classici giochi da casino come quelli che trovi sul sito specializzato casinoonline.it, ma anche per i più innovativi E-sport come video games, tornei di calcio e di carte tutti rigorosamente giocati online.

Il successo delle serie tv – Un altro fenomeno sempre più amato è quello dello streaming online. In un solo anno, da giugno 2018 allo stesso mese del 2019, il numero di abbonamenti alle piattaforme di videostreaming è raddoppiato, passando da 2,3 a 5 milioni. È quanto rilevato da una ricerca della società EY, che ha preso in considerazione il numero complessivo di abbonamenti attivi con le piattaforme Netflix, Now TV, Amazon Prime Video, Timvision, Infinity ed Eurosport Player. Sempre stando ai numeri presentati da EY, Netflix è la piattaforma di streaming più utilizzata dagli utenti italiani. A raddoppiare sono anche il numero di utenti che guardano i contenuti in streaming, passati da 4,3 a 8,3 milioni (di cui 4 milioni di sottoscrittori unici). Se a questi poi si aggiungono i dati relativi alla fruizione dei contenuti video free, si raggiunge la cifra di 20,9 milioni (dai 17 milioni dell’anno precedente).

Complessivamente, sono quasi 24 milioni gli utenti che in Italia guardano i video on demand (tra contenuti a pagamento e gratuiti), più di 2 italiani su 3 che hanno un abbonamento a Internet (ADSL o Fibra). Anche in Italia, dunque, viene confermato il trend positivo del mercato inerente il video on demand, per il quale la società di ricerca IT Media Consulting stima ricavi in crescita ogni anno del 12%, con un valore che potrebbe arrivare a 8,8 miliardi nel 2021 (i dati dell’istituto IT Media Consulting prendono in esame esclusivamente il mercato europeo).

Lo shopping online – Altro fenomeno da tenere in considerazione è quello dello shopping online. Soprattutto nell’ultimo periodo, a causa del lockdown per il Coronavirus, lo shopping online ha conosciuto un successo enorme. Stando ai dati, dall’inizio del 2020 ad oggi sono 2 milioni i nuovi consumatori in Italia, a fronte dei 700 mila registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Tra i settori che sono cresciuti di più figurano la cura degli animali domestici (+154%), i cibi freschi e confezionati (+130%), i prodotti per la cura della casa (+126%) e della persona (+93%). Grande successo negli ultimi mesi per la modalità di spesa “click&collec t ”, cioè la possibilità di scegliere i prodotti online e ritirare le buste già pronte in negozio, cresciuta dal 349 per cento in un anno. Un metodo utilizzato sia nella grande distribuzione (permette di ritirare la spesa sulla soglia del negozio senza fare le lunghe file per entrare, evitando anche i contatti con altri clienti) sia dai piccoli negozianti.

Queste e molte altre attività affiancano ancora le nuove modalità online con metodi più tradizionali e offline, ma per quanto? Con la costante crescita dell’online in tutti gli ambiti della nostra vita, una realtà 100% online per la maggior parte dei settori sembra essere più vicina nel tempo di quanto si possa pensare.