Iren “Rispettare i divieti di sosta per consentire la pulizia lungo i viali alberati”

“Pulizia delle strade, rispettate i divieti di sosta per consentire l’intervento lungo i viali alberati”.

E’ un’invito alla collaborazione dei cittadini quello lanciato da Iren: “Nel mese di giugno – spiegano – si verifica la fioritura delle piante di tiglio presenti nei viali alberati delle città e la conseguente caduta dei fiori sulla carreggiata e sui marciapiedi. In questo periodo di emergenza coronavirus l’Istituto Superiore di Sanità ha dato indicazioni di sospendere l’utilizzo dei soffiatori meccanici che prima venivano utilizzati e che avevano il pregio non indifferente di soffiare i materiali anche al di sotto dei veicoli. Ora la rimozione deve avvenire necessariamente attraverso le spazzatrici e gli interventi manuali degli operatori. Per evitare l’accumulo di fiori e foglie ai bordi della carreggiata e la conseguente ostruzione di tombini e caditoie, è pertanto indispensabile il rispetto dei divieti di sosta previsti nei giorni di pulizia delle strade”.

“Si chiede pertanto la cortese collaborazione dei cittadini per poter garantire l’efficacia del passaggio dei mezzi Iren e la pulizia delle strade”.