La Calypso torna ad allenarsi in vasca “Ci faremo trovare pronti per le gare”

“Dopo tre mesi di allenamenti a distanza finalmente si può riassaporare il contatto umano e possiamo finalmente vederci dal vivo con tutti i nostri atleti”.

L’annuncio arriva da Umberto Raimondi, responsabile tecnico della Calypso, società piacentina di nuoto pinnato -. In questi mesi – spiega – abbiamo continuato incessantemente a incontrare i nostri ragazzi, attraverso videoconferenze, inviando programmi e facendo allenamenti in diretta facebook cercando di tenere alta la motivazione nella speranza della ripresa. Abbiamo utilizzato il periodo di lockdown anche per fare dell’informazione con interventi di professionisti nell’ambito sport e nutrizione e proposto interessanti interviste live sulla nostra pagina facebook con campioni di nuoto e nuoto pinnato, allenatori e dirigenti nazionali”.

“Questa settimana sono iniziati gli allenamenti degli esordienti e delle categorie agonistiche – fa sapere Raimondi -, dalla prossima settimana riprenderanno anche i master. Inizialmente gli allenamenti si svolgeranno presso le piscine Comunali Raffalda in orari pomeridiani e Polisportivo in orari serali. Le competizioni non sono ancora state fissate ma noi lavoreremo per farci trovare pronti!”