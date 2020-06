La “fase 2” sulle strade: tornano incidenti e ubriachi alla guida

Con la ripresa della mobilità si sono registrati comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. E’ quanto emerge dall’attività degli ultimi giorni da parte dei carabinieri.

Sono stati sorpresi automobilisti che si sono messi alla guida con un tasso alcolemico oltre il doppio rispetto a quello consentito e per questo denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. In un caso una donna è stata trovata anche senza la patente che le era stata ritirata alcuni giorni prima. Aumentati, in questi primi giorni di giugno, anche gli interventi per incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte: solo nella giornata di venerdì le pattuglie dei Carabinieri di Piacenza sono intervenute a Podenzano per un sinistro tra un’auto ed un ciclista, a Rottofreno per un’utilitaria finita fuoristrada e ad Alseno sulla via Emilia per un altro incidente con un ferito lieve.

Inoltre, l’abuso di alcol si è manifestato anche in altri contesti: davanti ai bar o locali pubblici dove i Carabinieri del Radiomobile di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda sono dovuti accorrere per dirimere alcune discussioni tra avventori che avevano alzato troppo il gomito, oppure all’interno delle mura domestiche per liti tra familiari scoppiate per futili motivi.