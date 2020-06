“Mai come prima è necessario che la Guardia di Finanza sia presente accanto ai cittadini per supportare la ripartenza dell’economia. Dopo la crisi sanitaria, il nostro impegno è quello di vigilare affinché i fondi destinati alla ripresa non vadano nelle mani sbagliate e di stroncare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico, in questo momento particolarmente fragile.

Sono le parole del comandante della Guardia di Finanza di Piacenza, Daniele Sanapo, rilasciate in occasione delle celebrazioni per il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo e la presentazione del bilancio dell’attività delle Fiamme Gialle nel 2019 e in questi primi mesi del 2020. Una cerimonia – tenutasi presso il comando di via Emilia Pavese – improntata alla sobrietà e alla compostezza, visto il periodo, che è stata sopratutto occasione per ribadire la “mission” delle Fiamme Gialle in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista economico-finanziario.

“Il Corpo – ha commentato Sanapo – ha saputo mutare la propria impostazione in funzione del cambiamento degli scenari, ma questo non vuol dire aver cambiato la propria direzione di intervento. Apparteniamo a questo tessuto piacentino, siamo orgogliosi di esserlo e lo siamo stati anche nei momenti di smarrimento e paura. Le donne e gli uomini della Guardia di Finanza e delle forze di polizia hanno saputo infondere anche coraggio, attraverso una silenziosa opera di controllo finalizzata esclusivamente a contenere la pandemia. Adesso il nostro compito sta mutando: il nostro impegno è quello di colpire le grandi evasioni fiscali e le frodi, oggi più che ieri una vera minaccia per la nostra economia in quanto sottraggono le risorse necessarie per la ripresa del Paese. Noi saremo accanto ai cittadini onesti che vogliono ripartire e rendere di nuovo grande l’Italia”.

Presente alla cerimonia anche il prefetto, Maurizio Falco. “La Guardia di Finanza è, e sarà sempre di più, un pilastro fondamentale dell’azione dello Stato sul territorio – le sue parole. Soprattutto adesso che è attesa una ripresa, più o meno veloce o caotica, la regola dev’essere che tutto ciò avvenga nella massima legalità. Questo compito spetta, per settori importantissimi, anche alla Guardia di Finanza. Gli uomini delle Fiamme Gialle dovranno spalancare ancora di più occhi ed “antenne” che già hanno sul territorio – ha aggiunto -; ed insieme dovremo far decollare Piacenza verso quei livelli di sviluppo che merita. Il covid non ci ha fiaccati, non ci ha demoralizzati, abbiamo pagato il nostro prezzo: il sacrificio messo in campo ha visto protagonisti anche gli uomini della Finanza. Sia per quanto riguarda i controlli più comuni, ma anche quelli alle aziende. Per tutto questo oggi sono orgoglioso di essere qui”.