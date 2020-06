Sono sette i veicoli donati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano alla Croce Rossa di Piacenza. Si tratta di una Fiat 500X, due Fiat Panda 4×4, una Opel Mokka, una Fiat Tipo, due Peugeut 208.

Le auto verranno destinate a 6 sedi locali dislocate nella provincia di Piacenza mentre settima auto invece rimarrà a disposizione del Comitato di Piacenza città.

Foto 2 di 2



Foto 2 di 2



Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il delegato provinciale Cri, Alessandro Guidotti, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Massimo Toscani, e una folta delegazione dei sindaci della Provincia.

Foto 2 di 2



“Questi nuovi mezzi serviranno per supportare l’attività della Croce Rossa nel dopo Covid, mettendo disposizione nuovi mezzi – ha detto il presidente Toscani – da utilizzare anche in montagna. Vogliamo tornare alla normalità, anche nei servizi di supporto alla cittadinanza come quelli di Croce Rossa”.

“E’ una giornata importante per la nostra associazione – commenta Guidotti – questi mezzi serviranno per le attività sociale, come consegna viveri e farmaci, ma anche per i servizi di protezione civile e emergenza. Grazie a Fondazione di Piacenza e Vigevano per questo importante aiuto, che rappresenta per noi l’impegno a fare ancora di più per la collettività”.