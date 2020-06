“La parte migliore di me”, seminari on line per le imprenditrici

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di commercio di Piacenza, ha organizzato l’iniziativa “La parte migliore di me”.

Si tratta di un incontro on line dedicato alle Imprenditrici piacentine a confronto che si terrà giovedì 25 giugno dalle ore 13 e 30 alle 15 e 30, oppure nella seconda edizione che si terrà l’8 luglio, con il supporto del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio. L’obiettivo del Comitato è quello di rileggere questa nuova grande sfida, lasciata dall’emergenza sanitaria, in “chiave positiva e con nuove idee progettuali” continuando a pensare, fare ed essere positive. Il Comitato vuole raggiungere un nuovo traguardo ripartendo dalle stesse imprenditrici, dalle loro passioni, scoprendo talenti e riscoprendo valori ma soprattutto riconoscendo un nuovo equilibrio in una realtà cambiata, per trasferirlo energicamente nel business quotidiano.

Durante il percorso le imprenditrici saranno guidate da Anna Piacentini, attraverso l’ascolto e il confronto con altre imprenditrici Piacentine. Anna Piacentini è consulente, trainer e coach, appassionata del mondo della formazione per conoscere se stessi e dare spazio al proprio potenziale; si occupa di progetti organizzativi finalizzati a dare concretezza e misurabilità al concetto di Happiness at Work – su cui ha organizzato la prima conferenza internazionale in Italia -, Performance & Talent coaching nonchè di allenamento all’equilibrio emotivo. Già in occasione dell’ultimo progetto formativo “Consapevolmente a segno”, la docente ha consentito alle imprenditrici di riscoprire e allenare l’istinto riconoscendo e ripercorrendo la propria visione imprenditoriale. Per partecipare è necessario iscriversi contattando l’indirizzo promozione@pc.camcom.it entro il 20 giugno.

Il Comitato, recentemente rinnovato nella sua composizione, vuole mettere a disposizione degli strumenti concreti per le imprenditrici piacentine, contribuendo alla spinta verso l’adattamento ed al superamento della straordinaria della prova che il tessuto sociale ed economico sta cercando di superare. Sulla scia dei percorsi formativi e dei laboratori già realizzati anche lo scorso anno, il Comitato ha ideato un questionario esplorativo, al fine di adattare le iniziative in fase di programmazione ai reali bisogni del tessuto imprenditoriale femminile. Con questo primo appuntamento si avvia la prima parte delle attività orientate alla conoscenza della realtà, alla individuazione delle rinnovate visioni imprenditoriali senza dimenticare l’importanza del fare rete, mantenendo un forte collegamento tra realtà differenti ma accomunate dalla unicità dell’obiettivo.

Il Comitato attualmente è composto da Nicoletta Corvi, Presidente, in rappresentanza della Cooperazione, Katia Baldrighi e Giovanna Malvicini in rappresentanza del Commercio, Susanna Fumi in rappresentanza dell’Agricoltura, Giuliana Biagiotti ed Elisabetta Maserati in rappresentanza del Credito, Federica Bussandri, Gabriella Ferrari e Laura Lusignani in rappresentanza dell’Artigianato, Elisa Tatano in rappresentanza dell’Industria.