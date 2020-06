La Pubblica “Valtrebbia” di nuovo in piazza: tappa al mercato di Perino

Secondo appuntamento nelle piazze dei mercati della Valtrebbia per la Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo.

Nella giornata dell’11 giugno, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Coli, i volontari della Pubblica hanno infatti incontrato la cittadinanza e i villeggianti sulla piazza di Perino, così come la scorsa settimana era accaduto a Travo.

“È stata l’occasione – spiega la Pubblica – per fornire informazioni e consigli in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle procedure di prevenzione del contagio da Covid-19. Inoltre i soccorritori hanno offerto gratuitamente, come consuetudine, la misurazione dei parametri vitali della saturazione, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria. L’iniziativa è stata molto apprezzata – sottolineano i volontari – e diverse persone si sono rivolte a noi anche per chiedere informazioni sulla Pubblica Assistenza e sulle modalità per offrire un supporto all’Associazione travese, sentita particolarmente vicina alle esigenze della cittadinanza”.

“La Pubblica – spiegano – infatti, oltre ai servizi di emergenza 118 e a quelli in convenzione con l’Asl, è quotidianamente a disposizione della popolazione per trasporti di persone inferme o con fragilità sociale e sanitaria presso presidi sanitari e strutture ospedaliere, rispondendo ai bisogni del territorio in forte sinergia con le amministrazioni comunali, i medici di medicina generale e le associazioni locali.