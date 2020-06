“La scuola al bivio”, incontro il 3 luglio alla cooperativa La Magnana

“La scuola al bivio” 8 proposte concrete per una riapertura equa. Questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 3 luglio dalle ore 18 alle ore 20, presso la Cooperativa La Magnana, via Pietro Bubba, 20 a Piacenza.

L’iniziativa è stata organizzata dal Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo Territoriale di Piacenza e da Legambiente – Circolo Emilio Politi.

Durante l’incontro verrà presentato il documento preparato a livello nazionale da 12 Associazioni.

Sono stati ufficialmente invitati: il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dottor Bocedi, l’assessore Papamarenghi, i le consiglieri comunali di Piacenza e dei Comuni della provincia, i sindacati, i Dirigenti Scolastici, i docenti e tutto il personale della scuola, i genitori, educatori ed educatrici, le associazioni del Terzo Settore, tutti gli interessati.