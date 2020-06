L’alpino Attilio festeggia i 100 anni con il sindaco Barbieri

L’alpino Attilio Girandola festeggia i 100 anni con il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. Accanto a lui la moglie Rosa, anche lei centenaria.

“Oggi ho portato gli auguri ad Attilio Girandola, un alpino che ha compiuto 100 anni! L’anno scorso avevamo festeggiato il compleanno della moglie Rosa (anche lei 100 anni): sono una coppia straordinaria – scrive il sindaco Barbieri – che ha 8 figli, 15 nipoti e tanti pronipoti”.

“Attilio è una persona che si è sempre spesa per la collettività e per il Paese come fanno sempre i nostri Alpini e anche in questa occasione lo abbiamo festeggiato insieme a loro”.