L’Assigeco promuove la “linea verde”: arriva in prestito la guardia Alessandro Voltolini

Colpo “green” per l’Assigeco: dalla Dolomiti Energia Trentino arriva in prestito Alessandro Voltolini.

L’ufficialità dell’accordo è stata comunicata con una nota diffusa dalla società piacentina. “Guardia classe 2001 – si legge -, Alessandro arriva in Assigeco per la prima esperienza da senior lontano da Trento, dove lo scorso anno ha disputato il campionato Under18 Eccellenza, con oltre 17 punti di media a partita, oltre ad essere in pianta stabile nel roster della prima squadra. Con la maglia dell’Aquila ha centrato anche la semifinale della Next Gen Cup”.

“Sono onorato e felicissimo di entrare a far parte di questa società e di iniziare questo nuovo progetto – le prime parole di Voltolini – soprattutto perché mi permetterà di mettermi in gioco ad alto livello, che era ciò che avrei voluto per questa stagione. Si tratta di un progetto intrigante e che mi ha interessato fin da subito: credo che grazie al lavoro in palestra e all’entusiasmo che ci metteremo, potremo fare bene. Sono davvero molto contento e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

“Alessandro è un giocatore che ho visionato più volte durante l’ultima stagione – afferma coach Stefano Salieri – concreto in attacco, determinato e aggressivo in difesa. E’ uno dei pochi ad oggi ad usare molto bene il palleggio arresto e tiro. Si tratta di un ragazzo dall’ottimo atteggiamento, prospettiva ed etica del lavoro. Un giocatore che rientra perfettamente nel percorso di crescita di ragazzi giovani che la società ha intenzione di intraprendere e che grazie al lavoro e alla determinazione potrà dare un contributo concreto alla squadra”.