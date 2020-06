Lavoratori Seta, Usb annuncia lo sciopero per giovedì “Serve cambio nelle politiche aziendali”

“Giovedì 18 giugno sarà una giornata di mobilitazione per i diritti e la dignità di tutti i lavoratori dell’azienda trasporti Seta di Modena, Reggio Emilia e Piacenza”.

Così Usb Emilia Romagna annuncia uno sciopero dei dipendenti della società che si occupa del trasporto pubblico nelle tre città emiliane. “Lo sciopero – fa sapere la sigla sindacale – sarà articolato su diverse fasce orarie tra le 17/18 e le 21/22 a seconda dei territori. In questa occasione la vertenza aziendale di Seta si unisce allo sciopero nazionale che accomuna tutti i dipendenti del settore: dalla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, alla mancanza di misure di sostegno al reddito per i lavoratori nel settore messi in cassa integrazione, alla mancanza di una vera politica pubblica nella gestione dei servizi, che rende ingestibile e frammentata la rete del trasporto pubblico”.

“Tante le ragioni dei lavoratori in campo – evidenzia Usb -: la direzione di Seta non vuole riconoscere parte degli integrativi firmati negli anni e la stessa “armonizzazione contrattuale” dei tre bacini viene boicottata sia dall’azienda che dai sindacati CGIL CISL UIL FAISAL UGL”. “Nel mese di febbraio l’azienda – afferma il sindacato -, con un atto unilaterale, ha deciso un taglio drastico dei giorni di ferie per i lavoratori degli impianti fissi (amministrativi e meccanici) nel bacino di Piacenza ed è intenzionata a fare lo stesso anche agli autisti assunti prima del 1994, mentre per i nuovi assunti di Modena, Reggio Emilia e Piacenza non è riconosciuto nessun trattamento economico aziendale ma solo il minimo nazionale di settore”. Per Usb “si tratta di una condizione di discriminazione inaccettabile per i lavoratori dei diversi bacini, che devono avere uguali diritti e trattamenti contrattuali con il riconoscimento pieno dei contratti aziendali e senza logiche al ribasso tra i vari trattamenti contrattuali in vigore.

“Contro le logiche di sfruttamento dei lavoratori – l’appello finale -, contro la complicità degli altri sindacati, contro l’arroganza della direzione aziendale chiamiamo all’adesione alla giornata di sciopero per rafforzare le nostre richieste e per imporre un cambio di registro alle politiche aziendali sul personale”.