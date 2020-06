Lavori alla pavimentazione stradale: da mercoledì modifiche alla viabilità in diverse zone di Piacenza

Per consentire la sistemazione della pavimentazione stradale in alcune vie interessate da scavi a cura di Enel, sono previste nei prossimi giorni alcune modifiche alla viabilità ordinaria – con istituzione del limite di velocità di 30 km orari, senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta nei tratti delimitati dalla segnaletica – in diverse zone della città.

Lo fa sapere il Comune di Piacenza in una nota, in cui vengono elencate nello specifico le aree soggette a limitazione: dalle ore 7 di mercoledì 24 giugno alle 18 di venerdì 26 – si legge -, gli interventi riguarderanno, in fasi successive, strada dell’Orsina, via Allevi, via Montebello, via Pollinari e strada di Mortizza. Dalle ore 7 di lunedì 29 alle 18 di martedì 30, i lavori si svolgeranno in via XXI Aprile, mentre dalle ore 7 di martedì 30 alle 18 di mercoledì 1° luglio il cantiere si sposterà in viale Risorgimento, con le stesse modalità.