Lavori in corso lungo le provinciali dell’Alta Valtidone e Carpaneto, secondo le informazioni inviate dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.

Sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa nel tratto tra la località Tassara e il confine con la Provincia di Pavia lungo la Strada provinciale n. 45. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, in questo tratto di strada è stato disposto il divieto di transito dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno lavorativo, dall’ 8 al 13 giugno 2020.

Sono invece in corso i lavori di allargamento della sede stradale esistente lungo la Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto per l’adeguamento al nuovo tracciato della viabilità di adduzione alla A21. Nel tratto coinvolto, al fine di evitare situazioni di pericolo, viene disposto il senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, dal km 10+100 (San Giorgio Piacentino) al km 12+300 (intersezione per la località Casturzano – Comune di San Giorgio Piacentino), dal 3 giugno al 31 luglio 2020.