Lavori in corso sulle strade provinciali, le modifiche alla viabilità

Lavori in corso su diverse strade provinciali con conseguenti modifiche alla viabilità. Di seguito le informazioni diffuse dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza

Strada provinciale n. 4 di Bardi e n. 21 di di Val D’Arda – Sono in programma lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in vari tratti della Strada Provinciale n° 21 di Val d’Arda e della Strada Provinciale n° 4 di Bardi in Comune di Morfasso (PC). Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, è stata disposta la limitazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 18 fino a venerdì 3 luglio 2020.

Strada provinciale n. 654R di Val Nure – Per programmati interventi di sistemazione di alcune barriere di protezione installate sulla banchina stradale lungo la strada provinciale n. 654R di Val Nure è stata disposta la limitazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 18 fino a venerdì 19 giugno 2020, da Bettola al Passo dello Zovallo. Si precisa, inoltre, che il tratto in cui verrà imposta la limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a metri 100.

Strada provinciale n. 13 di Calendasco, 11 di Mottaziana e n. 7 di Agazzano – Sono programmati lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in vari tratti delle strade provinciali n. 13 di Calendasco, n. 11 di Mottaziana e n. 7 di Agazzano che interesseranno i comuni di Calendasco, Rottofreno, Gragnano Trebbiense e Borgonovo val Tidone: disposta la limitazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno lavorativo per il periodo dal 16 al 26 giugno 2020.

Strada provinciale n. 412R di Val Tidone – E’ stata autorizzata la posa di una condotta sotterranea trasportante gas metano tra le progressive km 61+600 e km 63+250 in località Corticelli, nel Comune di Alta Val Tidone, lungo la Strada Provinciale n. 412R. Al fine di evitare situazioni di pericolo è stato disposto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 7 alle ore 18 di tutti i giorni feriali, dal 23 luglio al 21 settembre 2020, dal chilometro 61+600 al chilometro 63+250 lungo la viabilità provinciale interessata dai lavori, per tratti di cantiere aventi uno sviluppo non superiore a 100 m all’interno del comune di Alta Val Tidone.

Strada provinciale n. 6bis di Castell’Arquato – E’ in programma un intervento di ripristino di alcune piastre coprigiunto di dilatazione del ponte sul torrente Chiavenna, in località Vigolo Marchese, in Comune di Castell’Arquato lungo la strada provinciale n. 6bis di Castell’Arquato. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, è stata disposta la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, regolato impianto semaforico, dalle ore 8 del 18 giugno alle ore 20 del 19 giugno 2020 e, comunque, fino a cessate esigenze operative del cantiere.