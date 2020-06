Lavori per il teleriscaldamento, cambia la viabilità in via Caccialupo e via Neve

Per consentire a Piacenza l’esecuzione dei lavori di posa delle linee di teleriscaldamento per Iren Energia, dalle ore 8 di lunedì 29 giugno alle ore 20 di domenica 5 luglio, in via Caccialupo, nel tratto compreso fra l’intersezione formata con via Scalabrini e il civico 2/a, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta, con rimozione forzata sui tratti di carreggiata delimitati da apposita segnaletica di cantiere.

Inoltre, nel restante tratto di via Caccialupo non interessato dai lavori, oltre ai divieti di sosta e di circolazione – che non riguarderà, quest’ultimo, i residenti e i possessori di posti auto ivi ubicati, nonché i mezzi di soccorso e di Polizia – è disposta la revoca del senso unico di circolazione.

Infine, dalle ore 8 di lunedì 6 luglio alle ore 20 di sabato 11 luglio, in via Neve, nel tratto compreso fra l’intersezione formata con via Scalabrini e il civico 28, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta, con rimozione forzata sui tratti di carreggiata delimitati da apposita segnaletica di cantiere, mentre nel restante tratto di via Neve non interessato dai lavori, oltre ai divieti di sosta e di circolazione – al quale non saranno soggetti i residenti e i possessori di posti auto ivi ubicati, nonché i mezzi di soccorso e di Polizia – è disposta la revoca del senso unico di circolazione.

I residenti del tratto di via Scalabrini compreso fra via Neve e piazzale Roma, potranno accedere alle autorimesse in uso secondo il seguente tragitto: via Roma – via Corrado Confalonieri – via Scalabrini.