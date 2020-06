Lavori sulle linee dell’energia elettrica, giovedì circolazione vietata in via Romagnosi

Per consentire un intervento sulle linee di distribuzione dell’energia elettrica di alcuni edifici, dalle ore 13 alle 15 di giovedì 25 giugno sarà istituito il divieto di circolazione a Piacenza nel tratto di via Romagnosi compreso tra via San Giuliano e via Daveri-piazza Duomo, con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Lo fa sapere il Comune di Piacenza con una nota, in cui si specifica che potranno transitare unicamente i residenti, in entrambi i sensi di marcia in relazione all’avanzamento del cantiere. Per i mezzi del trasporto pubblico locale è prevista, negli orari indicati, la deviazione su percorsi alternativi.