Lavori Via Taverna, da giovedì la seconda parte del cantiere: come cambia la viabilità

Mentre si avvia a conclusione l’intervento realizzato in una decina di giorni – meno del tempi originariamente programmati – della prima parte del cantiere di rifacimento e riqualificazione del manto stradale di Via Taverna a Piacenza, la direzione dei lavori comunica i provvedimenti adottati per la seconda fase che avrà inizio giovedì 2 luglio, con un durata temporale prevista di 15 giorni, salvo imprevisti e/o condizioni metereologiche avverse.

Questa seconda parte del complessivo cantiere prevede interventi dal civico 74 di Via Taverna – nei pressi della farmacia fronte Ospedale civile – fino a Cantone San Nazzaro (intersezione esclusa), tratto in cui – dalle ore 7 di giovedì 2 luglio – sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 74 a via Somaglia. Nei tratti da Piazzale Torino al civico 74 (fronte ospedale) e da Cantone San Nazzaro a Piazza Borgo sarà invece istituito il limite di velocità 30km/h.

Sempre su via Taverna saranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti:

– riapertura al traffico del tratto di Via Taverna compreso tra Cantone del Cristo e il civico 74, con senso di marcia da Piazzale Torino in Direzione ospedale e conseguente ritorno al consueto senso di marcia di Aperta del Castello (da Via Taverna a Via Malta);

– riapertura al traffico di Vicolo Valverde con senso unico di marcia da Via Taverna a Viale Malta.

I provvedimenti interesseranno inoltre via Castello:

– rimane il senso unico di marcia con direzione da viale Malta a Piazza Borgo;

– all’intersezione con via Coglialegna, obbligo di svolta a destra per i veicoli non autorizzati all’accesso in ZTL;

– divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti delimitati da apposita segnaletica;

– per chi proviene da vicolo asse, se non autorizzato all’accesso in ZTL, obbligo di svolta a destra in direzione Piazza Borgo e successivamente obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Campagna.

Nei prossimi giorni saranno posizionate tutte le segnaletiche relative alla circolazione e sosta, come da indicazione e provvedimenti della Direzione dei Lavori, che ringraziando la cittadinanza per la pazienza è disponibilità, richiama tutti al rispetto delle disposizioni adottate.