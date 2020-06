Le sfide manageriali nel post covid, webinar organizzato da Gas Sales

Un webinar rivolto a tutte le aziende sponsor e ai loro ospiti, ideato per rispondere alle nuove sfide poste dalla pandemia e condividere stimoli di riflessione per l’attività di management dell’impresa nel post Covid-19. È con questo obiettivo che la Gas Sales Piacenza Volley ha deciso di organizzare la sua seconda convention dedicata alla Business Community dal titolo “Le sfide manageriali nel post Covid-19 – Spunti di riflessione per le imprese” in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

“Questa convention – dichiara Elisabetta Curti Presidente Gas Sales Piacenza Volley – rappresenta un’occasione unica per tutti i partecipanti di aprire la mente verso nuovi orizzonti, un confronto costruttivo volto a condividere le difficoltà vissute in questi ultimi tempi ma al tempo stesso di guardare con più serenità verso il futuro”.

Per questo appuntamento, voluto fortemente dalla Società piacentina e che si svolgerà giovedì 11 giugno alle ore 17, saranno presenti relatori d’eccezione: Gianfranco Curti, Presidente Gruppo C.G.I., On. Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giuseppe Bongiorni, Manager CFO Gruppo C.G.I., Gianlorenzo Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley, Marcello Poli, Amministratore Delegato Gruppo Poli, Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza Volley.

A coordinare i lavori Daniele Fornari, Direttore REM-Lab dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Proprio Fornari sottolinea come l’evento in programma focalizzerà l’attenzione sul collegamento tra il mondo dello sport e quello delle attività di impresa, attraverso il coinvolgimento di sportivi e imprenditori. In modo particolare il dibattito si concentrerà sulla gestione di una squadra sportiva e di una realtà aziendale:

“Proveremo a condividere alcune riflessioni – commenta Fornari – sull’impatto che il Covid-19 ha avuto sulle nostre vite, sul nostro lavoro e sulle nostre prospettive. In quest’ottica, la presenza della Ministra De Micheli ci offrirà uno spunto interessante per parlare delle prossime sfide economiche e sociali che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi. Inoltre, cercheremo di capire quali insegnamenti si possono ricavare sotto il profilo manageriale e imprenditoriale dal modello di sport. Quando si parla proprio di sport, in questo caso specifico di pallavolo, parliamo di persone con compiti ben definiti che fanno gioco di squadra, lavorando insieme per un obiettivo comune. Gestire un gruppo, definire i ruoli, trovare le giuste motivazioni per far rendere al massimo tutte le persone coinvolte sono problematiche che sono trasversali allo sport e al mondo delle imprese”.

Al tempo stesso, questa convention sarà l’occasione per raccontare come la Gas Sales Piacenza Volley abbia continuato a lavorare in questi mesi:

“Nonostante il difficile periodo e le incertezze derivanti da una situazione così complessa – prosegue Fornari – la Società ha pensato al futuro, dimostrando un grande coraggio imprenditoriale. Questo può rappresentare un messaggio di speranza, di fiducia e di positività per tutte le aziende”.