Linea Piacenza-Pavia-Milano, circolazione ferroviaria interrotta dal 13 giugno al 13 settembre

Circolazione ferroviaria interrotta dal 13 giugno al 13 settembre 2020, per lavori di potenziamento infrastrutturale, sulla linea Piacenza-Pavia-Milano fra le stazioni di Bressana Bottarone e Broni.

Lo annuncia in una nota Ferrovie dello Stato, in cui spiega che i cantieri – investimento economico complessivo di RFI sarà di circa 35 milioni di euro – verranno attivati per i seguenti interventi: consolidamento del rilevato ferroviario; rinnovo totale del binario per 11 chilometri, comprensivo di rifacimento della pavimentazione stradale di tutti i passaggi a livello della tratta; rinnovo totale del piano del ferro della stazione di Pinarolo Po; rinnovo di due ponti in ferro di luce 15 metri con travate metalliche in acciaio, con innovativo sistema a “cassone porta-ballast”.

Durante i lavori – informa Ferrovie dello Stato – saranno impegnati quotidianamente circa 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di circa 150mila ore di lavoro complessive. Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei treni, con cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso, nuovi treni e autobus sostitutivi (vedi locandina allegata). I nuovi orari, sono consultabili sui canali web del Gruppo FS Italiane, sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.