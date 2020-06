Lyons, i bambini tornano ad allenarsi “Unici in Italia”

Dopo il lungo stop, si conclude la prima settimana di allenamenti del Settore Propaganda dei Rugby Lyons Piacenza.

“Una ripresa molto attesa e sudata – commenta la società -, ma che dimostra ancora una volta l’impegno riservato ai nostri piccoli giocatori. Siamo una delle prime società in Italia ad aver ripreso le attività sportive e l’unica ad essere tornata in campo con i bambini. Grazie alla dedizione di allenatori ed educatori e alla collaborazione delle famiglie dei nostri piccoli leoni la sede di Via Rigolli torna ad essere un luogo sicuro per tutti”.

“Allenamenti un po’ diversi – spiegano i dirigenti del club -, niente contatto, tante accortezze da tenere su piccoli gruppi alternati, ma non mancano felicità, sorrisi e le grida di gioia dei piccoli giocatori. Gli allenamenti sono strutturati su due turni per fascia di età. I bambini vengono suddivisi in gruppi di massimo 7 componenti e ogni gruppo ha un proprio educatore. Finite le attività ogni strumento utilizzato viene accuratamente sanificato e spesso sono i bambini stessi che si offrono di ripulire tutto per i gruppi successivi. Questi gesti fanno capire che averli riportati in campo li rende felici e per questo vogliono contribuire alla riuscita dell’attività per sé stessi e per gli altri. Gli allenamenti continueranno per tutto il mese di giugno e la società si sta organizzando per offrire questo servizio anche nel mese di luglio. Tutte le attività si rivolgeranno anche ai non tesserati”.