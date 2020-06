Marina Bottazzi nuova coordinatrice provinciale Azzurro Donna (FI)

Comunicato stampa di Forza Italia Piacenza

Nuova nomina in Forza Italia a livello provinciale piacentino: Marina Bottazzi è stata eletta nuova Coordinatrice Azzurro Donna della provincia di Piacenza.

La piacentina è stata indicata dalla coordinatrice nazionale di Forza Italia Azzurro Donna, On. Catia Polidoro, dal Commissario regionale di Forza Italia Emilia Romagna, unitamente alla Coordinatrice regionale di Forza Italia Azzurro Donna Erika Seta.

La neo eletta è un volto noto nell’ambiente piacentino: 48 anni, sposata con una figlia di 11 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto. Marina Bottazzi è infatti commercialista da oltre vent’anni, revisore legale dei conti con studio proprio a Piacenza e ricopre numerosi incarichi tra cui quello di direttore di CIA agricoltori Italiani di Piacenza.

Appassionata di sport, la nuova coordinatrice Azzurro Donna piacentina porta, insieme alle altre “colleghe” emiliane romagnole, il suo know how e la sua esperienza professionale e di vita per dare slancio e vigore al movimento Azzurro Donna.

Marina Bottazzi, candidata alle ultime elezioni comunali nella lista a sostegno di Patrizia Barbieri, ha già le idee chiarissime: “La nostra azione mira a sostenere e tutelare quelli che sono i baluardi della società civile in termini di difesa delle libertà e dei diritti fondamentali. Azzurro Donna si pone quale volto femminile di Forza Italia pensato per stare tra la gente e per la gente, nell’intento di rendere la politica il concreto mezzo per contribuire al rispetto dei valori ed ideali di solidarietà e di riforma condivisi. Faremo proposte atte a migliorare situazioni lavorative o di vita famigliare, combattendo gli stereotipi di genere e il riconoscimento e la promozione paritaria di uomini e donne in tutti gli ambiti lavorativi e politici”.

Congratulazioni da parte di tutti gli iscritti e simpatizzanti del partito, in particolare dal Commissario provinciale del partito azzurro Gabriele Girometta “La nomina di Marina completa una nuova fase del Partito a livello locale, andando a completare un tassello fondamentale della struttura che è quella legata al ruolo importante delle donne nella nostra società ad ogni livello. Sono sicuro che Marina saprà svolgere il ruolo assegnatole con la dedizione e la competenza che sempre ha dimostrato di avere al servizio di Forza Italia e sarò ben felice di collaborare con il Suo movimento. A lei e a tutte le Azzurre i migliori auguri di buon lavoro!”