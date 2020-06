Mascherine solidali, ecologiche e soprattutto colorate realizzate dai volontari di Africa Mission, utilizzando tessuti ugandesi.

Un’idea nata dall’associazione perchè in questo periodo di lockdown in Uganda e per la precisione a Moroto sono rimasti tre collaboratori italiani – Benedetta Gallana, Francesco Ghibaudi e il piacentino Federico Tosca. Molte attività sono state sospese a causa del covid; i tre volontari si sono impegnati in questo periodo a realizzare a mano delle mascherine e del sapone liquido da consegnare ai villaggi e ai dispensari della zona.

Foto 2 di 2



Da lì è partita anche in Italia l’idea di realizzare delle mascherine coi tessuti ugandesi che si possono ritirare nella sede di Piacenza, telefonando prima al numero 0523.499424 o 499484. Adesso ne dovrebbero arrivare delle altre.