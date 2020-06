“Meno visite ai pazienti, ma più trattamenti chemioterapici. In crescita i trapianti di midollo”

Pazienti oncologici e covid, l’attività a Piacenza non si è fermata anzi è aumentata rispetto al 2019.

“Perché si muore di covid, ma si può morire anche di tumore”, sottolinea il professor Luigi Cavanna direttore del dipartimento di Oncoematologia insieme a Daniele Vallisa, direttore unità operativa Ematologia e trapianti midollo osseo, e al direttore generale Ausl Luca Baldino. L’attività nei reparti è proseguita, nel rispetto delle procedure fissate da ministero e associazioni scientifiche per tutelare i pazienti: se da un lato sono stati visitati 150 pazienti in meno, passati da 1734 nel periodo di maggio – giugno del 2019 a 1584 nello stesso arco di tempo nel 2020, sono aumentati i pazienti in trattamento chemioterapico, come spiega il professor Cavanna. Quelli per via endovenosa sono stati il 4,3 per cento in più, mentre quelli sottoposti a terapia orale sono stati il 16 per cento in più.

Intensa l’attività anche del centro trapianti di Piacenza: “In questi primi 5 mesi abbiamo fatto 24 trapianti di midollo osseo, nell’arco di un anno sono solitamente una quarantina quindi non abbiamo solo mantenuto la media, ma siamo andati oltre’ dice il dottor Vallisa. Di questi, 10 sono stati allogenici, 5 dall’Europa e uno dall’Italia: “Il nostro reparto è sempre stato covid free, un risultato molto importante. Vorrei poi sottolineare il fatto che 10 persone hanno superato le paure e sono andate a donare durante l’emergenza Covid, un gesto molto importante”.

“Vogliamo estendere ad altre case della salute l’esperienza attivata a Bettola, dove è possibile sottoporsi a chemioterapia, una delle terapie più impattanti per i pazienti – afferma Luca Baldino – e quindi è importante poter offrire questa opportunità il più possibile vicino a casa, anche nell’ottica di evitare anche assembramenti. Valuteremo la possibilità di estendere questo servizio nei prossimi mesi ad altre case della salute”.