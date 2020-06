Lavoratori mense e pulizie scolastiche, è scattata l’ora della protesta sul Pubblico Passeggio a Piacenza. Anche nella nostra città si è tenuta la mobilitazione nazionale, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

“L’emergenza Covid ha fatto emergere una serie di problemi – spiega Alberto Zucconi di Filcams Cgil – anche nel settore delle mense e pulizie scolastiche e aziendali. Un tema che ha avuto fino ad adesso scarsa visibilità. Per quanto riguarda le scuole, ad esempio, sono da poco state emanate nuove disposizioni che prevedono, da settembre, la riapertura delle mense, ma ancora non si Sto arrivando! come. Le lavoratrici e i lavoratori delle mense e delle pulizie scolastiche hanno in molti casi terminato la copertura dell’ammortizzatore sociale (FIS) con causale emergenza COVID-19, in molti sono senza reddito da 3 mesi per responsabilità delle numerose imprese che non hanno anticipato l’Assegno Ordinario e per il grave ritardo nella liquidazione dell’indennità da pare dell’INPS. Come ogni anno, lavoratrici e lavoratori vedranno sospesi i loro contratti a giugno, con la fine dell’anno scolastico, rimanendo per questi mesi senza retribuzione, senza ammortizzatori e senza possibilità di ricercare una nuova temporanea occupazione preclusa dagli effetti della crisi in atto. Quest’anno la situazione è ancora più dura” – sottolinea Zucconi.

La richiesta, da parte di tutte le sigle sindacali, avanzata nei confronti di “Governo, Regioni, Comuni e imprese è di attivare confronti per individuare soluzioni: la proroga per almeno 27 settimane degli ammortizzatori con causale “covid-19” per tutti i lavoratori e celerità nei pagamenti delle indennità da parte dell’inps; la ripresa dell’anno scolastico a settembre, in presenza e in sicurezza per tutti; prevedere l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari senza condizionalità rispetto al committente per le imprese e i lavoratori delle mense e delle pulizie c.d. “aziendali”; una riforma degli ammortizzatori sociali per non discriminare i lavoratori in appalto e risposte strutturali per i lavoratori part-time ciclici; misure di sostegno economico straordinarie per affrontare l’emergenza”.