Morto in strada con tre coltellate, aperto fascicolo contro ignoti “Nessuna ipotesi esclusa”

La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla morte del giovane di nazionalità indiana avvenuta nella serata di domenica 7 giugno a Castelsangiovanni (Piacenza). L’uomo, di 37 anni, è stato trovato agonizzante sul ciglio di una strada in località Colombarone, con gravi ferite da arma da taglio: prontamente allertati, i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora, dovendone constatare il decesso.

Delle indagini si occupano i Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo della Compagnia di Piacenza, insieme ai colleghi delle Stazioni di Sarmato e Castel San Giovanni, che hanno recuperato, a pochi metri dal corpo del 37enne, un coltello da cucina: sequestrato, sarà ora analizzato dai Ris di Parma per rilevare la presenza di eventuali tracce. L’uomo presentava tre profonde ferite da arma da taglio sul ventre, compatibili con l’arma rinvenuta. Ferite – evidenziano gli inquirenti – che apparivano compatibili sia con l’ipotesi di omicidio che con quella di suicidio. E’ stata disposta l’autopsia, comprensiva di esame tossicologico, che verrà eseguita dai sanitari della medicina legale di Pavia.

Lo straniero viveva in un’abitazione distante circa un centinaio di metri dal luogo in cui è stato trovato insieme alla moglie, ai due figli ed ad alcuni parenti della moglie. I carabinieri stanno sentendo in queste ore tutti i familiari ed i vicini di casa dell’uomo, come persone informate sui fatti. “Allo stato – fanno sapere gli inquirenti – nessuna ipotesi può essere esclusa”.