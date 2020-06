Motociclista cade nella scarpata sulla strada del Penice

Incidente per un motociclista lungo la strada del Penice nel comune di Bobbio, in località Campolungo, nella prima serata del 26 giugno.

Il centauro, un 25enne piacentino, ha perso il controllo della due ruote in una curva finendo oltre il guard rail giù per la scarpata a una distanza di circa 5 metri dalla sede stradale. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bobbio, l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, l’automedica 118 del pronto soccorso di Bobbio, insieme ai carabinieri di Bobbio e al soccorso alpino. Complesse le operazioni di recupero del ferito, che accusava un forte dolore ad un arto inferiore.

Il giovane centauro è stato tratto in salvo dal personale dei vigili del fuoco per essere trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza per accertamenti.