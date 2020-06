Nella mattinata del 26 giugno alle 8 e 30 un motociclista è finito fuori strada lungo la Statale 45, in provincia di Piacenza.

Un quarantenne, nei pressi dell’abitato di Traschio, nel comune di Ottone, per cause ancora in via di accertamento da parte dei Carabinieri ha perso il controllo della sua moto in una curva ed è uscito di strada, cadendo rovinosamente. Immediati i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’auto medica del 118 dell’Ospedale di Bobbio.

Foto 2 di 2



Vista la gravità delle ferite riportate dal centauro è stato attivato l’elisoccorso, decollato da Parma, che lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore della città ducale, dove si trova ricoverato.