Nasce Comprensorio Alta Val Nure – Trail Valley, la più grande realtà d’Italia dedicata all’outdoor

È a Piacenza il primo e più grande comprensorio d’Italia interamente dedicato allo sport outdoor. Si tratta del “Comprensorio Alta Val Nure – Trail Valley”, un progetto nato tre anni fa da una delle più importanti piattaforme di promozione delle attività outdoor del piacentino, Trail Valley appunto, e sostenuto dall’Unione Montana Alta Val Nure.

La nuova rete sentieristica è rivolta a professionisti, esordienti, amatori, o semplicemente a chi vuole godersi qualche ora di libertà. Comprende ben 560 km di sentieri fruibili a piedi, in mountain bike o a cavallo, collegando i quattro Comuni di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere, coprendo all’incirca 400 km quadrati di territorio e toccando la maggior parte dei punti di interesse storico, culturale e naturalistico che la vallata offre. Ogni sentiero racconta una storia il cui contenuto è intuibile da una prima lettura dei nomi che a questi percorsi sono stati attribuiti. L’intera rete escursionistica è stata realizzata grazie all’opera di un folto gruppo di volontari “armati” di mazza, avvitatore e grande amore per la propria terra.

Il “Comprensorio Alta Val Nure” quindi non è solo sport, ma anche ricerca e valorizzazione del patrimonio locale e coinvolgimento attivo delle persone che lo vivono. Ma non solo: il progetto ha anche una forte vocazione economico-sociale, ricevendo importanti riconoscimenti anche al di fuori dei confini regionali, arrivando finalista al premio BITAC 2019 (Borsa del turismo cooperativo) a Trento. Tra i suoi obiettivi spiccano infatti la promozione dell’educazione alla salute, la crescita economica sempre più sostenibile, l’incremento dell’occupazione e l’innovazione infrastrutturale, seguendo le linee di indirizzo che l’ONU riconosce per uno sviluppo consapevole. L’idea del Comprensorio è stata sostenuta e fatta propria dall’Unione Montana Alta Val Nure e dalle singole Amministrazioni dei quattro Comuni membri, che per prime ne hanno riconosciuto l’importanza e l’ampia prospettiva. Secondo gli Amministratori dei Comuni di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere è fondamentale puntare su progetti che siano in grado di dare prospettive concrete al territorio.

Attorno al Comprensorio potrebbe infatti svilupparsi un terreno ideale per nuovi investimenti in attività imprenditoriali legate alla fruizione turistica del nostro territorio, con conseguente opportunità occupazionale per gli abitanti dell’Alta Val Nure. A tal proposito Brainfarm, consolidata realtà piacentina di marketing ideatrice del progetto TrailValley, e Only4U, tour operator e DMC italiana con sede a Rivalta, accompagneranno il progetto sviluppandone attività, organizzazione, comunicazione e promo-commercializzazione affiancando l’attuale gruppo di lavoro, i comuni e gli operatori del territorio, con l’obiettivo di porre l’intero tessuto a riferimento di un flusso turistico, sportivo e di divertimento d’interesse internazionale. L’avviamento è imminente, con la volontà di realizzare un concept strutturato da replicarsi in altri territori.

Tutte le informazioni relative al comprensorio sono disponibili sul sito www.comprensorioaltavalnure.trailvalley.it, di nuova realizzazione ed integrato naturalmente sulla ormai conosciuta e frequentata piattaforma, dove sono registrati anche tutti gli operatori coinvolti nel progetto, a partire da ristoratori e strutture ricettive sul territorio. Sono inoltre disponibili servizi di accompagnamento con guide e istruttori qualificati, cui a breve si aggiungerà l’applicazione dedicata per smartphone e tablet. Sono invece già in commercio le cartine topografiche degli itinerari bettolesi e le prime “Guide Marsupio” in edizione speciale dedicata, frutto della collaborazione con la casa editrice Officine Gutenberg, presto disponibili per l’intero comprensorio. Spazio anche per il merchandising ufficiale e una importante collaborazione con il Ferriere Trail Festival che rappresenta per il comprensorio stesso l’evento sportivo per eccellenza; da non dimenticare un’altra importantissima iniziativa sportiva integrata nel progetto rappresentata dal “Trailvalley Challange”, ovvero il campionato provinciale di trail running reso possibile dal grande lavoro svolto dalle associazioni sportive del territorio piacentino che con grande solerzia si impegnano per la realizzazione di competizioni che sono oggetto di attenzioni anche di praticanti provenienti da altri territori.

Una grande opportunità per il Comprensorio potrebbe avvenire già da quest’estate. Secondo un’indagine di Confturismo e Confcommercio la maggioranza degli italiani avrebbe intenzione di trascorrere le vacanze non troppo lontano da casa: il 57% degli intervistati dichiara che, anche dopo la fine dell’emergenza, non si muoverà per fare una vacanza e il 32% dichiara che farà vacanze di 2 o 3 giorni senza allontanarsi troppo. Insomma l’Alta Val Nure potrebbe essere la soluzione ideale per molte persone che non vogliono rinunciare a qualche giorno di relax.