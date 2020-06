Nasce il Welfare del Terziario Donna Piacenza: una cartina con tutte le aziende “in rosa”

Nasce il Welfare del Terziario Donna Piacenza: la rete delle donne che fanno impresa.

Il progetto, che concorre per il Premio Terziario Donna 2020 – Confcommercio Imprese per l’Italia, prevede la creazione di una cartina di tutta la Provincia di Piacenza dove verranno segnalate tutte le aziende “in rosa” associate a Confcommercio Piacenza. Queste realtà, rappresentative del tessuto imprenditoriale femminile piacentino del commercio, turismo e servizi, riceveranno la vetrofania “Orgogliosamente Uniche” da poter esporre sulla vetrina della propria attività, simbolo distintivo di appartenenza al Gruppo Terziario Donna Piacenza. Sulla cartina, distribuita poi in tutti i Comuni e negli Enti della Provincia di Piacenza, verranno inoltre segnalate tutte le aziende femminili e non, che desiderano mettere a disposizione delle mamme un angolo tutto per loro come ad esempio fasciatoio, spazio allattamento, angolo relax/gioco bimbi.

“Donne per le donne, è questo il leitmotiv del nostro Gruppo” – spiega Nadia Bragalini Presidente Terziario Donna Piacenza -. Siamo donne, madri, mogli, lavoratrici che giorno dopo giorno attingono alle proprie energie per far fronte non solo alla gestione imprenditoriale ma soprattutto alla gestione familiare. E’ per questo che è nato il progetto “Welfare in Rosa”. Vogliamo creare una rete di donne imprenditrici, di tutti i settori, che sia distinguibile e facilmente riconoscibile, che faccia parte della stessa Associazione, Confcommercio Imprese per l’Italia. Ogni azienda verrà riconosciuta tramite la vetrofania ed entrerà a far parte della rete del Terziario Donna”.

“Ringrazio Nadia e tutto il Gruppo Terziario Donna per le iniziative lodevoli che stanno portando avanti con un entusiasmo ed energia” – dichiara Raffaele Chiappa Presidente Confcommercio Piacenza. “Il progetto – conclude il Direttore Alberto Malvicini. è stato appena illustrato al Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e presto verrà presentato, unitamente alle altre attività del Terziario, a tutti i Sindaci donna della Provincia di Piacenza. I miei complimenti vanno a Nadia e a tutto il Gruppo, unitamente ai funzionari dell’Associazione che lavorano ogni giorno per essere di supporto alle aziende nostre associate. Per tutte le interessate invito a contattarci al numero 0523 461811 oppure tramite mail all’indirizzo terziario.d@unionecommerciantipc.it”.