Nasce la Fondazione Carta Etica del packaging: presidente la piacentina Cavanna

Confapi Industria Piacenza esprime soddisfazione per la nascita della Fondazione Carta Etica del packaging: a presiederla è infatti l’imprenditrice piacentina Anna Paola Cavanna (nella foto), già alla guida dell’Istituto Italiano Imballaggio e vicepresidente dell’associazione di industriali di viale del Commercio.

“È una importante iniziativa – commenta il presidente Cristian Camisa insieme al direttore Andrea Paparo – che Anna Paola, come presidente dell’Istituto italiano Imballaggio, ha promosso e sostenuto per valorizzare un packaging davvero sostenibile”. Già da anni infatti l’Istituto aveva condiviso quegli stessi principi su cui oggi si fonda la Carta Etica del packaging: responsabilità, bilanciamento, sicurezza, accessibilità, trasparenza, informazione, contemporaneità, lungimiranza, educazione e sostenibilità. Temi sui quali Confapi Piacenza, ricordano Camisa e Paparo, già da anni lavora con diverse iniziative tra le quali diversi convegni di livello nazionale proprio nella nostra città in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio.

“È un passo importante – è il commento della presidente Cavanna – lo scopo con cui questa Fondazione nasce infatti è quello di promuovere la cultura del packaging etico attraverso manifestazioni e occasioni di formazione per quei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività”. Tanti i progetti che sono già allo studio, per la futura attività della Fondazione: “In particolare ci saranno delle Commissioni permanenti di studio per la sostenibilità ambientale del packaging, formazione universitaria e post-universitaria, premi per la ricerca scientifica e il progresso etico legato all’imballaggio, pubblicazioni e altre attività di miglioramento della filiera imballaggio” specifica ancora Cavanna che è presidente dell’Istituto italiano Imballaggio da due anni.