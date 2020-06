“Nessuna chiusura per i pronto soccorso di Fiorenzuola e Castello, ripresa attività non oltre il 15 settembre”

“Nessuno ha intenzione di apportare modifiche permanenti alla rete di emergenza urgenza, nessuno ha intenzione di chiudere i pronto soccorso di Fiorenzuola e Castel San Giovanni; a maggior ragione, figuriamoci, quello di Piacenza”.

Sono parole chiare quelle arrivate dal direttore generale Ausl Luca Baldino nel corso dell’audizione in consiglio comunale, dopo le polemiche sollevate da più parti negli ultimi giorni sul futuro delle strutture. L’apertura è solo rinviata – ha spiegato – e l’attività riprenderà non oltre la metà di settembre: “Il pronto soccorso – le sue parole -, è il punto più delicato dell’intero sistema: se fai passare persone positive al Covid senza gestirle in maniera adeguata corri il rischio di attivare un focolaio. Oggi il pronto soccorso di Piacenza sta lavorando con quasi lo stesso numero di accessi pre Covid e con circa il 40% di personale in più rispetto a prima: sia per la delicatezza dei percorsi da attivare che per la sovradotazione di personale, l’azienda ha proposto di rinviare di qualche settimana l’apertura dei pronto soccorso di Fiorenzuola e Castello, aprendo nel frattempo un punto di primo intervento per i codici bianchi e verdi”.

“Riuscire a riaprire i due pronto soccorso il prima possibile – ha aggiunto allargando lo sguardo al prossimo futuro – dipende dall’andamento della pandemia, che in questo momento sta andando molto bene; come riterremo di poter allentare un po’ le procedure di sicurezza andremo a riprendere l’attività, comunque non oltre il 15 settembre del 2020”.