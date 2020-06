“Nessuno può dire che io abbia fatto politica con il Covid – interviene il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, in chiusura della seduta di consiglio comunale dedicata alla sanità -. Questa non era una situazione normale: era un’epidemia, uno tsunami che si è abbattuto su di noi, mentre gli scienziati all’epoca ci dicevano che il coronavirus non era altro che un’influenza strong”.

“Ricordo che la prima ordinanza è stata adottata a Piacenza sul presupposto che a Codogno c’era un caso. Non potevamo essere dichiarati zona rossa perché non c’era il presupposto scientifico: non c’era il focolaio autoctono, la stessa cosa è stata ribadita all’epoca dallo stesso direttore Baldino e poi successivamente dal premier Conte, durante la sua visita a Piacenza. Una recente sentenza, poi, a proposito di quanto accaduto a Bergamo ha messo in chiaro che la competenza in materia è del Governo, e io su questo sono d’accordo perché deve avere una base scientifica, e deve nascere da un provvedimento del ministero della Sanità con indicazioni dell’Iss. Per i dispositivi di protezione individuale, il problema non sono stati soldi – e sono grata alla generosità dei tanti piacentini dimostrata nelle donazioni – per poterli acquistare, ma il fatto che non arrivavano le mascherine e i camici, fermi alla dogana”.

“E’ stata una situazione di difficoltà enorme, con emergenze legate al covid che si palesavano ora per ora. Quando c’è stata la famosa videoconferenza con il premier Conte, insieme ad altri sindaci dei Comuni più colpiti … eravamo tutti nella stessa situazione, nella disperazione di far fronte a una situazione particolarmente impegnativa, in costante contatto con i sanitari e con le forze delle ordine in costante contatto con la realtà. I loro pianti, i nostri pianti, le lacrime dei piacentini ce le ricorderemo per la vita”.

“Il ministro Speranza ha detto che il decreto 70 del 2015 è preistoria, quello che è accaduto con il covid ha cambiato la sanità. Io ho parlato con lui ponendo il tema dei posti letto, e proprio lui ha detto che bisogna investire più risorse, con il potenziamento non solo della medicina ospedaliera ma anche di quella territoriale”.

“Sul tema dei Pronto soccorso, noi sindaci siamo stati molto critici, poi abbiamo capito il tema perché sono stati i medici a convincerci. Ci hanno detto: se ci ringraziate di quanto fatto da noi per uscire dal covid, ora perché mettete in discussione quanto è necessario per riuscire a superare questa fase? La scelta del pronto soccorso unico a Piacenza in questa fase è dettata da ragioni di sicurezza”.

“Sul fronte del personale, abbiamo necessità di infermieri in ospedale come il pane. Piacenza merita ed ha bisogna di essere riconosciuta per quella eccellenza che è: deve veder ripagata la competenza che ha dimostrato di avere e su questo abbiamo ricevuto degli impegni. Quello che mi preoccupa adesso è la crisi sociale che si sta dimostrando. Non dimentichiamoci poi che è necessario far ripartire le scuole in sicurezza, è un tema sul quale siamo in ritardo”.