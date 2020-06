Nidi, dall’1 luglio al via le iscrizioni online. C’è tempo fino al 20 luglio

A partire da domani, mercoledì 1 luglio, saranno aperte le iscrizioni ai nidi d‘infanzia comunali e convenzionati e al servizio educativo Edugate.

Lo fa sapere l’Amministrazione Comunale in una nota, in cui si spiega che possono presentare domanda i genitori dei bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio di quest’anno per i nidi d’infanzia e dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2019 per il servizio educativo Edugate. La procedura di iscrizione si svolgerà esclusivamente on line attraverso il portale ECivis https://piacenza.ecivis.it, al quale i genitori potranno registrarsi e creare le proprie credenziali per la compilazione della domanda.

L’amministrazione comunale precisa che, in considerazione della situazione legata all‘emergenza epidemiologica Covid-19, al momento non è possibile prevedere le modalità di avvio dell‘anno educativo 2020-21. Il numero dei bambini ammessi alla frequenza dovrà essere compatibile con la normativa nazionale e/o regionale riguardante i servizi educativi 0-6 anni.

Le domande, complete di tutta la documentazione necessaria, da allegare in formato digitale, dovranno essere compilate entro il 20 luglio. Non sarà possibile presentare domanda in formato cartaceo.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda, gli operatori del Servizio Infanzia saranno disponibili telefonicamente ai seguenti numeri: Ufficio Nidi tel. 0523 492551 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 / lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; tel. 0523 492577 martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13 / giovedì dalle 15.30 alle 17.30.