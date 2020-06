Nuova allenamento con la nazionale per quattro Junior del Vo2 Team Pink

Nuovo allenamento in azzurro per quattro Junior del VO2 Team Pink, convocate dal ct Edoardo Salvoldi per un allenamento (in un gruppo di 25 ragazze tra Elite e Juniores) in programma martedì 9 giugno al velodromo di Montichiari.

Come già accaduto in altre occasioni, ad allenarsi con la nazionale italiana saranno l’ossolana Francesca Barale, la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, la milanese Aurora Mantovani e la bresciana Silvia Bortolotti.