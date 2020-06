“Oltre”, lo studio Berni e Michele Votto si aggiudicano l’opera dedicata alle vittime del Covid, al termine dell’asta indetta dalla collaborazione tra “A Piacenza chiedilo a me” e l’artista piacentino Diego Maria Gradali, autore del quadro.

Come è già stato comunicato, i proventi dell’asta, 800 euro, saranno donati alla Croce Rossa di Piacenza. I vincitori hanno inoltre detto di essere intenzionati a donare alla Cri anche l’opera stessa. Gradali, stimato e quotato pittore contemporaneo, unico artista vivente presente con un’opera al Museo del Parco di Portofino, rappresentante dell’arte contemporanea italiana in Germania, suggerito da “Il Sole 24 ore” come ottimo investimento, ha realizzato “Oltre”, acrilico su tela 100 x 80, in memoria delle vittime del Covid-19.