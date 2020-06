“Oltre”, opera dedicata alle vittime del Covid, all’asta per la Croce Rossa Italiana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra “A Piacenza chiedilo a me” e l’artista piacentino Diego Maria Gradali.

Gradali, stimato e quotato pittore contemporaneo, unico artista vivente presente con un’opera al Museo del Parco di Portofino, rappresentante dell’arte contemporanea italiana in Germania, suggerito da “Il Sole 24 ore” come ottimo investimento, ha realizzato “Oltre”, acrilico su tela 100 x 80, in memoria delle vittime del Covid-19. La base d’asta è di 50 euro, con rilanci di 10 euro da effettuarsi nei commenti del post originale sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/chiediloamepc/.

L’asta inizierà venerdì 19 giugno a mezzanotte e chiusura domenica 21 giugno dalle 22. Il vincitore devolverà la cifra di aggiudicazione, direttamente sul c/c della CRI. A fronte della contabile del versamento, potrà ritirare l’opera, inviando una mail a claudia@chiediloame.com.