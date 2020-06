Ombrelloni e lettini a 12 metri, ecco come si torna in Trebbia. L’Unione dei Comuni dell’Alta Valtrebbia e Valluretta ha emesso un’ordinanza che recepisce le normative di Governo e Regione per regolamentare l’accesso al fiume.

Per quanto riguarda il posizionamento di attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc) dovranno essere rispettate le misure previste per il distanziamento in spiaggia, ossia 12 metri. Le persone non conviventi dovranno poi tenersi a un metro di distanza, evitando assembramenti.

Non è ovviamente possibile bivaccare o pernottare nell’alveo del fiume o nelle immediate vicinanze dopo le 21 e 30. Chi non rispetta queste indicazioni, rischia di una multa dai 75 ai 450 euro.

I titolari di attività di ristoro, concessionari di aree demaniali, dovranno far rispettare l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale.