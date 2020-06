On line la variante urbanistica del nuovo ospedale, 60 giorni per le osservazioni

Online la proposta di variante per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza. Le osservazioni possono essere presentate entro 60 giorni dal 24 giugno 2020.

Variante urbanistica – Con la delibera di consiglio comunale dell’11 maggio, è stata adottata la variante specifica al PSC vigente per la realizzazione del nuovo ospedale e procedimento di VAS – Valsat. La variante è depositata, per sessanta giorni consecutivi, presso gli uffici del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale in via Scalabrini 11 ed è disponibile per la consultazione nella sezione dedicata alla Trasparenza del sito comunale. La documentazione di Variante al PSC e quella inerente la valutazione ambientale è depositata in libera consultazione, per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso medesimo, presso:

– Comune di Piacenza – Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno feriale e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di ogni lunedì e giovedì, solo su appuntamento

– Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi e Assistenza agli Enti Locali, via Garibaldi n. 50, 29121 Piacenza, visionabile nei giorni e negli orari d’ufficio, solo su appuntamento.

Chiunque potrà presentare osservazioni alla Variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro e non oltre la data del 22 agosto 2020. Le osservazioni e/o proposte dovranno essere indirizzate al Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale, Comune di Piacenza, Via Scalabrini n.11, (PC), redatte in carta semplice in n. 3 copie o trasmesse con posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.