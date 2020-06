Orario estivo Seta, ecco cosa cambia in provincia

Seta informa gli utenti di Piacenza che, con l’entrata in vigore dell’orario estivo su tutte le linee del trasporto pubblico piacentino, fino alla ripresa del servizio invernale viene sospeso, come di consueto, il servizio di alcune linee suburbane ed extraurbane. In particolare, si tratta delle linee E1 Piacenza-Campremoldo-Cantone-Pianello, E9 Croce-Albareto-Borgonovo ed E12 Piozzano-Agazzano-Gragnanino-Borgonovo-Castel S.Giovanni, che riprenderanno a circolare nel mese di settembre.

Si ricorda, inoltre, che per motivi di ordine sanitario ed in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali sono attualmente in vigore alcune disposizioni di servizio il cui rispetto da parte dell’utenza è di particolare importanza: per accedere ai mezzi di trasporto pubblico, alle biglietterie ed alle sale di attesa delle autostazioni è obbligatorio indossare la mascherina di protezione;

sui mezzi ci si può sedere solo nei posti consentiti ed appositamente evidenziati; si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri e dal conducente; la salita e la discesa dei passeggeri è possibile dalle sole porte centrali e posteriori dei bus. La vendita a bordo di titoli di viaggio da parte degli autisti è attualmente sospesa: gli utenti sono invitati a munirsi preventivamente del titolo di viaggio, anche utilizzando le app per smartphone disponibili gratuitamente e scaricabili dal sito internet di Seta. Per i soli servizi urbani è possibile effettuare l’acquisto da emettitrice (si consiglia di munirsi di moneta adeguata). Nel caso non sia possibile utilizzare il validatore di bordo gli utenti sono invitati a riportare a penna sul biglietto data e ora del viaggio.

Per informazioni dettagliate sugli orari in vigore e sui percorsi delle linee gli utenti possono consultare il sito internet www.setaweb.it, nella sezione dedicata al bacino territoriale di Piacenza. E’ inoltre sempre possibile contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta (840 000 216), attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19. Gli utenti possono anche disporre della nuova app SETA, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet Android e iOs, grazie alla quale potranno consultare gli orari di passaggio dei bus in tempo reale.