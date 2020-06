Pandemia e crisi economica, approfondimento del Rotary Fiorenzuola con Cottarelli e Rolleri

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Rotary Fiorenzuola: “Il Paese di fronte alla pandemia e alla crisi economica”

Mercoledì 17 Giugno, alle ore 21, sulla piattaforma ZOOM il Rotary Fiorenzuola d’Arda ha organizzato una interessantissima conviviale telematica, penultima per l’anno rotariano 19-20, per trattare un tema di estrema attualità: “Il Paese di fronte alla pandemia e alla crisi economica”. Sono stati invitati anche gli amici del Rotary Club Cremona Po e del Rotary Club Forlì. Gli ospiti della serata saranno il Professor. Carlo Cottarelli (in collegamento dagli Stati Uniti), direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Rolleri, nuovo Presidente di Confindustria Piacenza e Alberto Zambianchi, Presidente UnionCamere Emilia Romagna nonché Presidente della Camera di Commercio di Forlì.

Con tale incontro il Presidente Timpano intende sviluppare al meglio l’amicizia rotariana e incrementare la discussione sulle tematiche riguardanti il nostro territorio, duramente colpito dal Coronavirus. Informiamo gli amici interessati alla serata di prenotarsi attraverso una mail di conferma a rcfiorenzuola@gmail.com entro e non oltre Martedì 16 Giugno, al fine di ottenere le credenziali di accesso alla stanza.