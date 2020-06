Per la Conad Alsenese a settembre mini-ritiro a Pinzolo

Un’esperienza innovativa, mai vissuta fin qui e che testimonia la voglia di curare ogni dettaglio. In vista del prossimo campionato di B1 femminile, che inizierà a novembre, la Conad Alsenese ha già messo un punto fermo nel percorso di preparazione, che vedrà una tappa importante nel mini-ritiro a Pinzolo in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

La formazione piacentina sarà ospite dell’hotel Quadrifoglio,nuovo sponsor della Pallavolo Alsenese, e nel fine settimana in Val Rendena si allenerà al Body Village di Spiazzo. “Ringraziamo – spiega il direttore sportivo della Conad Alsenese, Luca Baldrighi – la famiglia Pasquali, titolare dell’Hotel Quadrifoglio, per l’ospitalità nel cuore della Val Rendena e per partecipare al nostro progetto sportivo come sponsor. L’idea di questo mini-ritiro è nata dal nostro presidente Stiliano Faroldi e nonostante il periodo di difficoltà e grazie a tutti i nostri sponsor riusciremo a partecipare nuovamente al campionato di B1 femminile e a sviluppare un importante progetto per il settore giovanile”.

“Per farlo, non vogliamo lasciare nulla di intentato e questa iniziativa si inserisce in quest’ottica, permettendo di continuare a lavorare in un periodo di preparazione e favorendo la cementazione del nuovo gruppo”.