Piace, anche Paponi saluta. Scianò “Playoff? Stiamo valutando, domani la decisione”

Un’altra pedina importante lascia il Piacenza. Daniele Paponi ha rescisso consensualmente il contratto con la società biancorossa e si aggiunge alla lunga lista di addii composta da Pergreffi, Milesi, Della Latta, Marotta, Cattaneo e Sestu.

L’attaccante, 13 reti in questa stagione, ha affidato ai social il suo saluto: “Scrivo ora questo post perché mi è stato chiesto di aspettare prima di ufficializzare la cosa, anche se l’accordo è stato trovato da tempo, volevo ringraziare tutte le persone che lavorano nel Piacenza Calcio, partendo dai presidenti staff tecnico e dirigenziale, massaggiatori, dottori, fisioterapisti, magazzinieri e tutte le persone che lavorano nella sede, spero di non dimenticare nessuno…un saluto particolare ai tifosi che mi hanno accolto e voluto sempre bene…ovviamente ai miei compagni con cui abbiamo condiviso un anno difficile ma senza mai mollare”.

“Non mi è mai piaciuto lasciare le cose a metà ma purtroppo non è dipeso soltanto da me, lascio con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo e con la possibilità di aiutare la società in questo periodo difficilissimo e questo mi rasserena…auguro a tutti un grosso in bocca al lupo e forza Lupi”.

PLAYOFF, SCIANO’ “VALUTAZIONI IN CORSO” – Un altro segnale che indica con tutta probabilità come la società ritenga ormai conclusa questa stagione, nonostante la possibilità di prendere parte ai playoff, che – lo ricordiamo – saranno su base volontaria come sancito nel corso dell’ultimo Consiglio Federale. “Stiamo facendo delle valutazioni su più aspetti – le parole in questo senso del direttore generale biancorosso Marco Scianò raccolte da tuttoc.com -. Intanto riuscire a mettere in atto il protocollo, col problema che il nostro medico ha declinato la responsabilità. Inoltre nella nostra città tutto è amplificato: ci sono ancora presidi per capire l’effettivo stato di salute della popolazione, dare la priorità alla squadra sarebbe molto forte e non bellissimo. Domani (mercoledì, ndr) daremo una risposta definitiva: sarebbe bello fare i playoff ma forse è anacronistico, almeno per noi”.